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    Думки вголос

    Плотницького в Луганську вже оголосили диктатором, зрадником та шпигуном

    З часом так само зрадять і нового ватажка «ЛНР»
    Мовою оригіналу Члены организации «Луганская гвардия» выражают поддержку новому главе ЛНР Пасечнику. Цитата: «Не только я рада, но и мои соседи. И обнимались, и целовались. Говорят, слава богу, ушел диктатор! От него (имеется в виду Плотницкий) ничего положительного не получили. Одни обещанки — гульки, песни. А нам как
    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Сьогодні, 22:19
    • Розсилка
    Ігор Плотницький
    Ігор Плотницький

    З часом так само зрадять і нового ватажка «ЛНР»

    Мовою оригіналу

    Члены организации «Луганская гвардия» выражают поддержку новому главе ЛНР Пасечнику.

    Цитата:

    «Не только я рада, но и мои соседи. И обнимались, и целовались. Говорят, слава богу, ушел диктатор! От него (имеется в виду Плотницкий) ничего положительного не получили. Одни обещанки — гульки, песни. А нам как жилось? Мы в страшной нищете были. А теперь я посмотрела на фотографию Пасечника, он серьезный, приятный человек! Бесхитростный. Он поведет нашу республику вперед, и в состав России мы войдем. Я ему верю и люди тоже верят. Мы прям обожаем его и будем прямо кланяться ему в ноги».

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    Вот так всегда. Как только свергли Венедиктовича, так сразу оказалось, что он был и украинским агентом, и диктатором, и жилось при нем плохо. Три года не могли вражину разглядеть, а теперь прозрели.

    Классика «русского мира». Каждый правитель после своей смерти/отставки объявляется предателем, алкоголиком, психом и врагом народа, а новому начинают бить поклоны.

    Разумеется, со временем так же предадут и Пасечника. Когда он станет неугоден, выяснится, что он «хунта», узурпатор, кровавый палач и, разумеется, тоже украинский шпион. Причем, обращения с проклятиями в его адрес запишут те же милые бабушки.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    ЛНР Плотницький
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