СБУ оприлюднила плівки, на яких Корнет домовляється із росіянами про ліквідацію ватажків «ЛНР»

СБУ оприлюднила записи, відзначаючи звинувачення Корнета на адресу Плотницького у ліквідації ватажків терористів

Служба безпеки оприлюднила записи, на яких «міністр внутрішніх справ «ЛНР» Ігор Корнет домовляється із керівником російської приватної військової компанії «Вагнер» Дмитром Уткіним про ліквідацію ватажків терористичних угрупувань на території «ЛНР». Відповідне відео було оприлюднене в YouTube. СБУ



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Ігор Корнет

СБУ оприлюднила записи, відзначаючи звинувачення Корнета на адресу Плотницького у ліквідації ватажків терористів

Служба безпеки оприлюднила записи, на яких «міністр внутрішніх справ «ЛНР» Ігор Корнет домовляється із керівником російської приватної військової компанії «Вагнер» Дмитром Уткіним про ліквідацію ватажків терористичних угрупувань на території «ЛНР». Відповідне відео було оприлюднене в YouTube.

СБУ стверджує, що переворот в «ЛНР», який призвів до відставки Плотницького, був здійснений людьми з ПВК «Вагнер».

«За нашою інформацією на підмогу «бунтівному» Корнету приїхали бойовики так званої приватної військової компанії «Вагнер», про яку Служба неодноразово розповідала. Ми задокументували, що дружба керівника ПВК «Вагнер» Уткіна з Корнетом має давню історію, зокрема в питанні «зачистки» «патріотів» еленеріі, що вийшли в тираж», - йдеться у повідомленні у Facebook.

«На аудіозаписах розмов Вагнера з корнетом можна почути обговорення деталей ліквідації і роззброєння бандформувань неугодних ватажків терористів Бетмена, Одеси, Косогора, Фоми, різноманітних козацьких угруповань. Так що хлопці цілком можуть позмагатися з Плотницьким в нелегкій справі «очищення власних рядів». Хоча, чому тут дивуватися, внутрішньовидова боротьба за російську пайку і кримінальні гроші може вивести в «лідери ЛНР» ще й не таких персонажів», - відзначає СБУ.

У спецслужбі відзначили, що зробили цю заяву, зважаючи на слова «міністра МВС» Корнета, якими той звинуватив «державного діяча» Плотницького в ліквідації «патріотів». В СБУ додали, що вітають будь-яке «самоочищення органів влади ЛНР».

Нагадаємо, 21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.

Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.

Міністр оборони Степан Полторак 22 листопада заявив, що українська армія готова до загострення в окупованому Луганську.

23 листопада ЗМІ повідомили, що бойовики підігнали БТРи до будівлі, де забарикадувався ватажок «ЛНР» Плотницький.

24 листопада Плотницький подав у відставку за станом здоров'я.

25 листопада Плотницький був усунутий з посади ватажка «ЛНР». На його місце було призначено Леоніда Пасічника.

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