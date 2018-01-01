У Меркель назвали умови для введення миротворців на Донбас

Миротворча місія тільки тоді може бути корисна, коли допоможе покращити ситуацію для жителів східної України, вважають у Меркель

Позиція Берліна в питанні санкцій проти Росії не змінилася: їх зняття залежить від прогресу в питанні встановлення миру на сході України Про це заявив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт у п'ятницю на брифінгу, повідомляє «Укрінформ». «Позиція федерального уряду, як, втім, в цілому європейська позиція,



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Представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт

Миротворча місія тільки тоді може бути корисна, коли допоможе покращити ситуацію для жителів східної України, вважають у Меркель

Позиція Берліна в питанні санкцій проти Росії не змінилася: їх зняття залежить від прогресу в питанні встановлення миру на сході України

Про це заявив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт у п'ятницю на брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

«Позиція федерального уряду, як, втім, в цілому європейська позиція, відома, і вона також підтверджена на європейському рівні», - сказав Зайберт, відповідаючи на запитання, чи є розбіжності між канцлером і міністром закордонних справ ФРН, який днями знову заявив про те, що санкції слід знімати поетапно, на знак заохочення Росії в міру поліпшення ситуації на Донбасі.

«Спочатку хотілося б побачити прогрес, і над цим прогресом зараз інтенсивно працюють», - сказав Зайберт.

Він наголосив на тому, що навіть досягнута напередодні новорічних і різдвяних свят домовленість про перемир'я не виконується, щодня фіксується багато порушень. «Зараз це має вирішальне значення», - додав він.

Говорячи про введення миротворчої місії ООН, на яке нібито погодилася Росія, Зайберт сказав: «Насамперед, я маю відзначити, що досі не існує такої місії «блакитних шоломів». Вона тільки тоді може бути корисна, коли допоможе покращити ситуацію для жителів східної України, і якщо вона допоможе підтримувати мир. У цьому сенсі ми говоритимемо про це, а також візьмемо участь в переговорах. Все інше для мене темою не є».

Представник канцлера також прокоментував позицію уряду щодо проекту «Північний потік 2», про що теж говорив Зігмар Габріель у своїй нещодавній промові.

«Федеральний уряд як і раніше переконаний, що розширення газопроводу Nord Stream є підприємницьким рішенням компаній-учасників», - заявив він.

При цьому Зайберт визнав, що рішення про підприємницьку діяльність «може вплинути на країни регіону». Німеччина та інші члени ЄС зацікавлені в тому, щоб Україна продовжувала відігравати роль транзитера газу, запевнив Зайберт, наголосивши на важливості пошуку взаємоприйнятного рішення між Європейською комісією, Росією та Україною.

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