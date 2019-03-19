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    У поліції назвали наркотики, яких найбільше вилучили з незаконного обігу

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    У поліції назвали наркотики, яких найбільше вилучили з незаконного обігу

    Серед усіх видів вилучених наркотиків найбільшу кількість становить канабіс – 4089 кг

    За минулий рік із незаконного обігу найбільше вилучили канабісу, макової соломи та амфетаміну. Про це повідомили у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України у відповідь на інформаційний запит УНН.

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    Серед усіх видів вилучених наркотиків найбільшу кількість становить канабіс – 4089 кг. На другому місці знаходиться макова солома – 120 кг, за нею слідує амфетамін – 28,3 кг.

    Крім того, з незаконного обігу було вилучено 23 кг опію, 8,1 кг кокаїну, 5,9 кг метадону та 0,7 кг «екстазі».

    Як повідомлялось, у Харкові двоє підлітків отруїлися наркотиками, один із них згодом помер.

    Нагадаємо, патрульні поліцейські 18 березня затримали в Сумах водія маршрутки, який перевозив пасажирів, імовірно, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння. Під час оглядової перевірки правоохоронці виявили в чоловіка паперовий згорток з подрібненою рослинною речовиною, схожою на канабіс, а також пристрій для її застосування. Також за сидінням водія стояв ще один пристрій, загачений знайденою речовиною.

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