Порошенко про підпал будинку Гонтаревої: Це величезний удар по репутації України



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Будинок Гонтаревої після пожежі Фото: поліція Київщини

Порошенко переживає, щоб в Україні «не було повернення до розгулу бандитизму середини 90-х»

П'ятий президент Петро Порошенко вважає, що підпал будинку ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої матиме серйозні міжнародні наслідки для України.

Про це він повідомив журналістам в кулуарах парламенту.

«Важко уявити собі міжнародні наслідки, які спричинить за собою цей злочин. Це величезний удар по репутації України і фінансово-банківської системи. І це точно те, що нам не потрібно під час початку роботи місії МВФ, яка повинна затвердити нову програму», - заявив Порошенко.

На його думку, попередній акт вандалізму щодо Гонтаревої, а саме підпал автомобіля її сина, залишився без належної уваги з боку нинішньої української влади.

«Зараз влада повинна пройти випробування на те, щоб у нас в країні не було повернення до розгулу бандитизму середини 90-х, де ці негідники звикли жити», - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтаревої, очевидно, стався за допомогою запалювальної ракети.

Президент Володимир Зеленський очікує «якнайшвидшого розкриття провокації» із пожежею в будинку Гонтаревої.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.

Джерело: liga.net