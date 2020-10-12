У Миколаєві оголений чоловік прогулювався дахами будинків, перебираючись по дроту (відео)



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Чоловік перебирається по дротах в оголеному вигляд

За словами очевидців, «екстремал» перебирався таким чином між дахами вже декілька разів

У мікрорайоні Соляні в Миколаєві помітили чоловіка, який перебирався з даху однієї багатоповерхівки на інший по дроту.



Відео з місця подій опубліковано на сторінці Новини Миколаєва в Instagram. За словами очевидців, «екстремал» перебирався таким чином між дахами вже декілька разів.



У Facebook-спільноті «Корабельний край» звернули увагу на те, що чоловік перебирається по дротах в оголеному вигляді.

Хоча деталізація відео залишає бажати кращого, на ньому можна помітити, що чоловік лізе по дроту практично без одягу.