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    У Миколаєві оголений чоловік прогулювався дахами будинків, перебираючись по дроту (відео)

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    Чоловік перебирається по дротах в оголеному вигляд - У Миколаєві оголений чоловік прогулювався дахами будинків, перебираючись по дроту (відео)
    Чоловік перебирається по дротах в оголеному вигляд

    За словами очевидців, «екстремал» перебирався таким чином між дахами вже декілька разів

    У мікрорайоні Соляні в Миколаєві помітили чоловіка, який перебирався з даху однієї багатоповерхівки на інший по дроту.

    Відео з місця подій опубліковано на сторінці Новини Миколаєва в Instagram. За словами очевидців, «екстремал» перебирався таким чином між дахами вже декілька разів.


    У Facebook-спільноті «Корабельний край» звернули увагу на те, що чоловік перебирається по дротах в оголеному вигляді.

    Хоча деталізація відео залишає бажати кращого, на ньому можна помітити, що чоловік лізе по дроту практично без одягу.

    Миколаїв чоловік Instagram
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