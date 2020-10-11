Падіння мотоцикліста з моста в Петербурзі потрапило на відео



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Водій проігнорував захисні бар’єри й проїхав повз них

В результаті ДТП водій мотоцикла помер на місці події

Момент падіння мотоцикліста при спробі перестрибнути розведений Сампсониевский міст в Санкт-Петербурзі потрапив на відео.

На кадрах видно, що водій проігнорував захисні бар’єри і проїхав повз них. Незабаром після цього він опинився у прольоті, що з’явився через розведення моста через річку. В результаті дій на дорозі він впав у воду і загинув.

За кермом мотоцикла Kawasaki був 29-річний чоловік. За даними телеканалу, він опинився у воді разом з мотоциклом, а коли чоловіка дістали на поверхню, то він знаходився в несвідомому стані і помер.

ДТП сталася близько другої години ночі 11 жовтня через те, що чоловік проігнорував сигнали про заборону подальшого проїзду.

Нагадаємо, 7 жовтня на перехресті вулиць Січових Стрільців та Дегтярівської в Києві водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на пішохода.

До слова, 8 жовтня, близько 8 години на вулиці Митрополита Шептицького в Дніпровському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та автобуса МАЗ.

Як повідомлялося, на Одещині легковик влетів у вантажівку, одна людина загинула.