У Миколаєві проводиться евакуація через повідомлення про замінування всіх лікарень міста



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Фото: РБК-Україна

На місця направлені спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб для здійснення ретельного обстеження об’єктів

У Миколаєві поліцейські перевіряють повідомлення про замінування лікарень міста та одного з вишів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

«Сьогодні, 18 червня, до поліції надійшло повідомлення від чергового ДСНС про те, що вони отримали електронного листа про замінування усіх лікарень обласного центру. З аналогічним повідомленням звернувся до поліції директор одного з університетів», - йдеться у повідомленні.

До медичних закладів та вищого навчального закладу негайно прибули слідчо-оперативні групи поліції, а також рятувальники.

На місця направлені спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб для здійснення ретельного обстеження об’єктів.

Тривають першочергові слідчі заходи, встановлюються особи, які надали повідомлення про замінування.

У поліції нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Повторне вчинення таких дій карається ув’язненням на строк до восьми років.

Як повідомлялось, напередодні до поліції Миколаєва надійшло повідомлення про замінування одразу ряду об’єктів у декількох районах Миколаєва та області: зоопарку в Інгульському, аеропорту в Новоодеському, церков у обласному центрі.