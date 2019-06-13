МВС: більшість повідомлень про «замінування» надходять з Росії



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Останнім часом повідомлень про хибні замінування стає все більше

Багато повідомлень про «замінування» різних об'єктів у різних областях України надходять з Росії.

Про це на брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.

«Була (серія повідомлень про замінування — ред.) провокативних. Але жодне не підтвердилося. І ми бачимо, звідкіля в основному надходять - з-за кордону, з Росії», - зазначив Стойко.

Своєю чергою, директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко уточнив, що справді останнім часом спостерігається підвищена кількість повідомлень про хибні замінування.

«У нас майже щодня не минає, щоб таких повідомлень не було, майже кожен день. Але інша річ, коли їх є одне чи п'ять по країні у різних місцях, а інша мова, коли їх 55 або 77 на різних об'єктах», - уточнив Шевченко.

За його словами, кожен такий виклик відпрацьовується, і на нього є відповідна реакція вибухотехнічних, кінологічних та слідчо-оперативних підрозділів.

Раніше очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, що робити у разі отримання повідомлення про мінування медзакладу.

11 червня також повідомлялося, що за добу в Україні «замінували» понад 330 об'єктів.

Джерело: Укрінформ