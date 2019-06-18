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    У Посольстві США в Києві шукають вибухівку

    • Розсилка
    У Посольстві США в Києві шукають вибухівку

    Посольство не працюватиме до завершення перевірки будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів

    Сьогодні, 18 червня, до Посольства США у Києві надійшло повідомлення про мінування будівлі. Про це повідомляється на офіційній сторінці посольства у Facebook.

    «Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок», - йдеться у повідомленні.

    У дипломатичному відомстві просять громадян не приходити до Посольства, допоки не буде перевірена інформація щодо мінування. 

    Як раніше повідомили в МВС, останнім часом багато повідомлень про «замінування» різних об'єктів у різних областях України надходять з Росії. «У нас майже щодня не минає, щоб таких повідомлень не було, майже кожен день. Але інша річ, коли їх є одне чи п'ять по країні у різних місцях, а інша мова, коли їх 55 або 77 на різних об'єктах», - уточнив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

    Раніше очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, що робити у разі отримання повідомлення про мінування медзакладу.

    11 червня також повідомлялося, що за добу в Україні «замінували» понад 330 об'єктів.

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