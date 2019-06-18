У Посольстві США в Києві шукають вибухівку



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Посольство не працюватиме до завершення перевірки будівлі на наявність вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 18 червня, до Посольства США у Києві надійшло повідомлення про мінування будівлі. Про це повідомляється на офіційній сторінці посольства у Facebook.

«Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок», - йдеться у повідомленні.

У дипломатичному відомстві просять громадян не приходити до Посольства, допоки не буде перевірена інформація щодо мінування.

Як раніше повідомили в МВС, останнім часом багато повідомлень про «замінування» різних об'єктів у різних областях України надходять з Росії. «У нас майже щодня не минає, щоб таких повідомлень не було, майже кожен день. Але інша річ, коли їх є одне чи п'ять по країні у різних місцях, а інша мова, коли їх 55 або 77 на різних об'єктах», - уточнив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Раніше очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, що робити у разі отримання повідомлення про мінування медзакладу.

11 червня також повідомлялося, що за добу в Україні «замінували» понад 330 об'єктів.