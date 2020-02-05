На Київщині п’яний водій ВАЗ влаштував подвійну ДТП (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій ВАЗ скоїв зіткнення з Ford і далі влетів у Renault Фото: Нацполіція

Пасажира ВАЗ госпіталізували до лікарні з серйозними травмами

Минулої доби на дорогах Київської області сталося понад 40 ДТП. Більшість аварій відбулася механічними ушкодженнями авто, втім, не обійшлося без потерпілих.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зокрема, 4 лютого близько 20:00 у с. Тарасівка Києво-Святошинського району водій автомобіля ВАЗ спричинив подвійну ДТП. За попередніми даними, керманич був у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловік не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Ford, і, намагаючись продовжити рух, скоїв друге зіткнення з Renault.

В результаті пасажира ВАЗ госпіталізували до лікарні із черепно-мозковою травмою та переломом кісток тазу.

Нині всі обставини автопригоди з’ясовує поліція, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Поліція Київщини закликає: «У зв’язку із погіршенням погодних умов, наголошуємо на необхідності неухильного дотримання правил усіма учасниками дорожнього руху!».

Як повідомлялося, 5 лютого вранці на Столичному шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода із фатальними наслідками. Відбулось зіткнення двох автомобілів Jeep та Renault. Водій Renault загинув на місці ДТП.