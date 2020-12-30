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    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)

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    У Кропивницькому ввечері 29 грудня горіла багатоповерхівка - Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    У Кропивницькому ввечері 29 грудня горіла багатоповерхівка
    Фото: В'ячеслав Демченко, Точка доступу

    Бійці ДСНС вpятували 28 людей, з яких семеро – діти

    У житловому багатоповерховому будинку Кропивницького під вечір вівторка сталась пожежа. Людей встигли евакуювати, проте є постраждалі. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

    «29 грудня о 20 год. 08 хв. у м. Кропивницький по пр-ту Університетський, 21 на 8 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа двох квартир малосімейного типу», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що о 21 год. 32 хв. пожежу у гуртожитку було ліквідовано.

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    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)
    Вогнеборці врятували 28 людей із охопленого полум'ям гуртожитку у Кропивницькому (фото)

    Майже 40 pятувальників пpибopкували вoгoнь, пpацювалo 10 oдиниць техніки. Бійці ДСНС вpятували 28 людей, з яких 7 - діти.

    «За медичною допомогою, з ознаками отруєння продуктами горіння, звернулося 3 особи (з них 1 дитина), яких госпіталізовано до медичних закладів», - повідомили надзвичайники і додали, що вогнем пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 27 кв. м.

    Наpазі пpичина пoжежі встанoвлюється.

    Теги: пожежа ДСНС діти Кропивницький рятувальники
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