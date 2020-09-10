У Києві горіла будівля учбово-виробничого підприємства (фото)



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Кімната для пошиву одягу вигоріла повністю Фото: ДСНС

Пожежа сталася у чотириповерховій адміністративній будівлі

9 вересня сталася пожежа у будівлі учбово-виробничого підприємства по вул. Фанерній у Дніпровському районі столиці.

Повідомлення про пожежу надійшло до оперативних служб о 12:26, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули рятувальники з найближчих Державних пожежно-рятувальних частини. Бійці встановили, що у чотириповерховій адміністративній будівлі на другому поверсі в орендованій кімнаті для пошиття одягу виникла пожежа площею 30 кв. м.

Вже о 12:48 займання було локалізовано, а о 12:56-ліквідовано.

Внаслідок пожежі кімната зі швейним обладнанням вигоріла повністю, закопчені стіни та стеля поверху.

На місце пожежі працювали 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причину займання та обставини пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 8 вересня сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна,1 у Голосіївському районі столиці. Вгонь від загоряння побутового сміття на площі 20 кв. м розповсюдився на поруч розташовані цегляні гаражі.