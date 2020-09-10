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    У Києві горіла будівля учбово-виробничого підприємства (фото)

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    Кімната для пошиву одягу вигоріла повністю - У Києві горіла будівля учбово-виробничого підприємства (фото)
    Кімната для пошиву одягу вигоріла повністю
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася у чотириповерховій адміністративній будівлі

    9 вересня сталася пожежа у будівлі учбово-виробничого підприємства по вул. Фанерній у Дніпровському районі столиці.

    Повідомлення про пожежу надійшло до оперативних служб о 12:26, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події прибули рятувальники з найближчих Державних пожежно-рятувальних частини. Бійці встановили, що у чотириповерховій адміністративній будівлі на другому поверсі в орендованій кімнаті для пошиття одягу виникла пожежа площею 30 кв. м.

    Вже о 12:48 займання було локалізовано, а о 12:56-ліквідовано.

    Внаслідок пожежі кімната зі швейним обладнанням вигоріла повністю, закопчені стіни та стеля поверху.

    На місце пожежі працювали 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 чоловік особового складу.

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    У Києві горіла будівля учбово-виробничого підприємства (фото)
    У Києві горіла будівля учбово-виробничого підприємства (фото)
    У Києві горіла будівля учбово-виробничого підприємства (фото)

    Жертв та постраждалих немає.

    Причину займання та обставини пожежі встановлюють правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 8 вересня сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна,1 у Голосіївському районі столиці. Вгонь від загоряння побутового сміття на площі 20 кв. м розповсюдився на поруч розташовані цегляні гаражі.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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