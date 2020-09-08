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    На території гаражного кооперативу в Києві сталася пожежа

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    Вогонь пошкодив стіни, стелю та дах гаражів - На території гаражного кооперативу в Києві сталася пожежа
    Вогонь пошкодив стіни, стелю та дах гаражів
    Фото: ДСНС

    Вогонь від сміття перекинувся на гаражі

    У ніч на 8 вересня сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вул. Василя Касіяна,1 у Голосіївському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:32.

    На місці вогнеборцями було встановлено, що вогонь від загоряння побутового сміття на площі 20 кв. м розповсюдився на поруч розташовані цегляні гаражі, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 02:59 пожежу вдалося локалізувати, а вже о 03:20 - ліквідувати.

    Внаслідок пожежі пошкоджено стіни, стелю та дах гаражів.

    Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

    На місці події працювало 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу.

    Загиблих і травмованих немає.

    Як повідомлялося,  7 вересня сталася пожежу на відкритій місцевості на вул. Полковника Потєхіна у Голосіївському районі столиці. Горів трав'яний настил та повалені дерева на площі 70 кв. м.

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