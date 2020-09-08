Горіли трава й дерева: у Голосієві сталася масштабна пожежа



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Рятувальники близько трьох годин боролися з вогнем Фото: ДСНС

Пожежа виникла на відкритій території

У понеділок, 7 вересня, сталася пожежу на вул. Полковника Потєхіна у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 16:22.

До місця виклику було направлено рятувальників 44 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборцями було встановлено, що на відкритій місцевості горів трав'яний настил та повалені дерева на площі 70 кв. м, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 17:22 пожежу було локалізовано, а о 19:16 - ліквідовано.

До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га.

2 вересня поблизу селища Гороб’ївка Дворічанського району Харківщини виникла пожежа в лісовому масиві. Загальна площа, пройдена вогнем, орієнтовно складає 500 га.