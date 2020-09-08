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    Горіли трава й дерева: у Голосієві сталася масштабна пожежа

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    Рятувальники близько трьох годин боролися з вогнем - Горіли трава й дерева: у Голосієві сталася масштабна пожежа
    Рятувальники близько трьох годин боролися з вогнем
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла на відкритій території

    У понеділок, 7 вересня, сталася пожежу на вул. Полковника Потєхіна у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 16:22.

    До місця виклику було направлено рятувальників 44 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборцями було встановлено, що на відкритій місцевості горів трав'яний настил та повалені дерева на площі 70 кв. м, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 17:22 пожежу було локалізовано, а о 19:16 - ліквідовано.

    До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.

    Нагадаємо, 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га.

    2 вересня поблизу селища Гороб’ївка Дворічанського району Харківщини виникла пожежа в лісовому масивіЗагальна площа, пройдена вогнем, орієнтовно складає 500 га.

    пожежа екологія Київ ДСНС рятувальники
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