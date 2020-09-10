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    У Бейруті спалахнула нова масштабна пожежа у порту

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    У Бейруті спалахнула нова масштабна пожежа у порту

    Пожежа сталася на складі, де зберігаються шини

    У столиці Лівану Бейруті знову спалахнула нова сильна пожежа у порту. Причини надзвичайної події наразі невідомі. 

    Про це повідомляє The Associated Press.

    Наголошується, що пожежа сталася на складі, де зберігаються шини. Він знаходиться поблизу місця, де місяць тому стався потужний вибух.

    Зараз вогнеборці борються з пожежею.


    Нагадаємо, 4 серпня в порту столиці Лівану Бейрут стався потужний вибух. Повідомлялося про як мінімум 78 загиблих і майже чотири тисячі поранених. Влада Лівану оголосила столицю зоною лиха.

    В ООН заявили, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.

    Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану пішов у відставку через масові протести.

    Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

    Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. 

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

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    пожежа вибух надзвичайні ситуації Ліван
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