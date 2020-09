У Бейруті спалахнула нова масштабна пожежа у порту

Пожежа сталася на складі, де зберігаються шини

У столиці Лівану Бейруті знову спалахнула нова сильна пожежа у порту. Причини надзвичайної події наразі невідомі.

Про це повідомляє The Associated Press.

Наголошується, що пожежа сталася на складі, де зберігаються шини. Він знаходиться поблизу місця, де місяць тому стався потужний вибух.

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D