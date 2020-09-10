У Бейруті спалахнула нова масштабна пожежа у порту



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Пожежа сталася на складі, де зберігаються шини

У столиці Лівану Бейруті знову спалахнула нова сильна пожежа у порту. Причини надзвичайної події наразі невідомі.

Про це повідомляє The Associated Press.

Наголошується, що пожежа сталася на складі, де зберігаються шини. Він знаходиться поблизу місця, де місяць тому стався потужний вибух.

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D — Conflict News (@Conflicts) September 10, 2020

Зараз вогнеборці борються з пожежею.

Another fire at the port of beirut! pic.twitter.com/fkjcv7Attp — Elias Sfeir (@eliassfeir1) September 10, 2020





Нагадаємо, 4 серпня в порту столиці Лівану Бейрут стався потужний вибух. Повідомлялося про як мінімум 78 загиблих і майже чотири тисячі поранених. Влада Лівану оголосила столицю зоною лиха.

В ООН заявили, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.

Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану пішов у відставку через масові протести.

Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

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