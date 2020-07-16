У Миколаєві загорівся десантний корабель
Загоряння сталося у трюмі корабля
У четвер, 16 липня, на території Миколаївського суднобудівного заводу сталося загоряння на військовому кораблі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Миколаївській області
«16 липня о 14:35 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у трюмі корабля на території суднобудівного заводу на вул. Адміральській м.Миколаєва», - йдеться у повідомленні.
За підвищеним номером виклику направлено відділення 1,2,3,4 державних пожежно-рятувальних частин, чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Загалом від ДСНС до гасіння пожежі залучено 9 одиниць техніки та 25 осіб. О 15:10 пожежу локалізовано на площі 8 кв м.
Евакуйовано одну людину, постраждалих і травмованих немає.
НікВєсті повідомляють, що загорівся десантний корабель ВМС України «Юрій Олефіренко».