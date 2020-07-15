В Одесі стався новий витік нафтопродуктів із танкера Delfi



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Із затонулого танкера Delfi розлилося паливо

Танкер Delfi повинні були прибрати кілька тижнів тому

Через сильний вітер стався черговий витік нафтопродуктів з аварійного танкера Delfi біля міського пляжу, забруднення морської води оперативно локалізовано силами судновласника.

Про це повідомляє пресслужба адміністрації Одеського морського порту на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 15 липня, працівники Одеської філії ДП АМПУ зафіксували у присутності інспекторів Державної екологічної інспекції в Одеській області невелику пляму біля судна Delfi. За результатами огляду інспектором Держекоінспекції відібрані проби в районі танкера, про що складено відповідний акт», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «ймовірною причиною забруднення є послаблення бонового кріплення внаслідок несприятливих метеорологічних умов впродовж минулої доби (спостерігалися потужні пориви вітру)».

Для локалізації плями представником судновласника вжиті необхідні заходи. Зокрема, оброблено поверхню морської води сорбентом (близько 100 л.), зафіксовано й закріплено бонове загородження.

Станом на 15 годину забруднення моря повністю локалізовано.

Як повідомлялося, Одеська міськрада вирішила звернутися з позовом до власника аварійного танкера Delfi щодо відшкодування збитків, заподіяних некерованим судном хвилерізу на міському пляжі під час шторму 22 листопада 2019 року.

Власник танкера планує 16 липня підняти судно на рівний кіль, а ще через півтора-два тижні відбуксирувати його для ремонту до Чорноморського порту.

Збитки, заподіяні довкіллю внаслідок попередніх витікань нафтопродуктів з борту танкера, підраховують також працівники Державної екологічної інспекції в Одеській області. Станом на 8 липня орієнтовний розмір збитків становить 15,2 тис. доларів (410 тис. грн).

У Держекоінспекції уточнили, що остаточний розрахунок буде можливий тільки після завершення операції з підйому судна та після надання інформації судновласником або органами поліції щодо обсягів нафтопродуктів, які були на судні до здійснення забруднення, які залишилися після завершення операції з підйому судна.

26 червня комісія Одеської міськради ухвалила рішення про закриття для купання пляжу «Дельфін» внаслідок чергового витоку палива з танкера Delfi, який лежить на мілині. Довкола судна поставлено бонові загородження, щоб не допускати забруднення акваторії Одеського порту.