У Мінцифри розповіли, коли в Україні може запрацювати 5G



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Українські мобільні оператори також очікують на початок реального використання 5G за 3 роки

Мобільний зв’язок п’ятого покоління (5G) в Україні з'явиться за три роки

Про це повідомив в інтерв’ю «UBR» заступник міністра цифрової трансформації Олександр Шелест.

За його словами, українські мобільні оператори також очікують на початок реального використання 5G за 3 роки.

«Головне завдання 5G — виробити корисні «кейси». Адже як ми звикли дивитися на 3G або 4G — це швидкий інтернет. З точки зору користувача все зрозуміло. А ось «п'яте покоління» призначене насамперед для бізнесу», — заявляє Шелест.

За його словами, в Україні вже є потреба у 5G, наприклад, у сільському господарстві деякі компанії хочуть використовувати безпілотні трактори. Це потрібно тому, що головна різниця між 4G і 5G — затримка інтернету. У п'ятому поколінні мобільного зв'язку її практично немає.

Заступник міністра зазначив, що необхідно зрівняти плату у всіх діапазонах, в яких вже працюють і можуть працювати мобільні мережі.

«І підняти до того рівня, як оплачують «Київстар», Vodafone Україна і lifecell — це буде справедливо. Це європейська практика», — сказав він, додавши, що на сьогодні немає готового рішення уряду, де взяти гроші на розвиток інтернет-доступу в Україні.

Нагадаємо, 17 травня п'ятий президент України Петро Порошенко підписав наказ про підготовку до запровадження 5G в Україні. Раніше технологію 5G повноцінно запустили у Південній Кореї, частково у США, 1 листопада — у Китаї.