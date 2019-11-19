У Європарламенті затвердили єврокомісара з Угорщини відповідального за Україну



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Олівер Варгеї працює послом Угорщини в Євросоюзі з 2015 року

Варгеї надав запевнення у своїй незалежності від прем’єр-міністра Віктора Орбана

Дві найбільші політичні групи в Європарламенті заявили, що підтримають кандидата від Угорщини Олівера Варгеї на посаду єврокомісара з питань політики сусідства та розширення.

Про це повідомляє Politico.

Членів комітету Європарламенту із закордонних справ схвалили кандидатуру Варгеї після того, як він надав запевнення у своїй незалежності від прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Минулого тижня депутати Європарламенту, зокрема, представники групи соціалістів і демократів, відмовилися схвалити Варгеї через стурбованість щодо його залежності від вказівок угорського уряду, який має тісні стосунки з Москвою.

Угорщина була останньою країною, у якої не було затверджено кандидата в нову Єврокомісію.

Обрана президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн затвердила його кандидатуру і навіть вже доручила Варгеї у межах його повноважень, серед іншого, підтримувати українські реформи.

Раніше Європейська комісія підтримала приєднання Хорватії до шенгенської зони.

Як відомо, Угорщина послідовно блокує зближення України із Північноатлантичним альянсом.