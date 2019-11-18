«Вони нікого не залякають». Порошенко терміново повернувся з Туреччини



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Петро Порошенко підкреслив, що справа ДБР проти нього не має юридичної ваги

Петро Порошенко: звичайно, що пан Труба є лише виконавцем. Замовником є колишня команда Януковича, яка з’являється зараз не тільки у своїх телеграм-каналах, але і в органах влади

П’ятий президент України Петро Порошенко назвав підозру від Державного бюро розслідувань спробою залякування. Про це він повідомив у відеозверненні, яке виклав у Facebook.

«Щойно я почув феєричну дурість, яку оприлюднив голова ДБР. Оскільки я знаходився з візитом до Турецької Республіки, вимушений був скасувати декілька зустрічей і негайно повернутися в Україну. Повернутися, щоб продемонструвати: вони нікого не залякають, в них нічого не вийде!», - наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що ця справа не має юридичної ваги, це зрозуміло навіть юристу-першокруснику. Звинуватити п’ятого президента України в захопленні державної влади, за словами Порошенка, – це смішно. «Може, вони мають на увазі часи Януковича, і пан Труба з паном Портновим вирішили захищати Януковича?», - іронізує п’ятий президент.

«Хто зацікавлений у цьому провадженні? Ну, звичайно, що пан Труба є лише виконавцем. Замовником є колишня команда Януковича, яка з’являється зараз не тільки у своїх телеграм-каналах, але і в органах влади», - пояснив Порошенко.

Експрезидент зазначив, що важливо знайти замовників і організаторів цієї провокації. «Мета її – залякати нашу команду. Мета її – зупинити нашу боротьбу за європейське та євроатлантичне майбутнє України. Хочу наголосити: нічого у вас не вийде!», - підкреслив Порошенко.

Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку. Про це повідомляє пресслужба ДБР у понеділок, 18 листопада.

«Проєкт підозри підготовлено і направлено в прокуратуру в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року. У документі йдеться про підозру п'ятому президенту України в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України», - йдеться уповідомленні пресслужби ДБР.

Крім цього, слідчі ДБР направили в прокуратуру проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

Раніше ДБР відкрило справу про «захоплення влади» за фактом призначення Порошенком двох членів ВРП попри заборону суду.