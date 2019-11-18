Участь України в «Міс Всесвіт 2019»: посольство США прийняло рішення стосовно Анастасії Субботи



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Анастасія Суббота зможе відправитися до Атланти (Джорджія) та 8 грудня з представити Україну на найбільшому світовому конкурсі краси — «Міс Всесвіт»

«Міс Україна Всесвіт» таки полетить до США

Володарка звання «Міс Україна Всесвіт»-2019 Анастасія Суббота з другої спроби таки отримала американську візу і полетить до США, де 8-го грудня відбудеться конкурс «Міс Всесвіт»-2019.

Про це йдеться на Офіційній сторінці конкурсу в Instagram 18-го листопада.

Нагадаємо, минулого тижня Субботі відмовили у візі США без будь-яких пояснень.

Тоді організатори конкурсу в Україні звернулися до тимчасового повіреного Вільяма Тейлора по допомогу та розповсюдили інформацію у мережі.

Суббота полетить до США 27 листопада.

Як відомо, 26-річна Анастасія Суббота є професійною моделлю та займається веб-дизайном.