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    Участь України в «Міс Всесвіт 2019»: посольство США прийняло рішення стосовно Анастасії Субботи

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    <p>Анастасія Суббота зможе відправитися до Атланти (Джорджія) та 8 грудня з представити Україну на найбільшому світовому конкурсі краси &mdash; &laquo;Міс Всесвіт&raquo;</p> - Участь України в «Міс Всесвіт 2019»: посольство США прийняло рішення стосовно Анастасії Субботи

    Анастасія Суббота зможе відправитися до Атланти (Джорджія) та 8 грудня з представити Україну на найбільшому світовому конкурсі краси — «Міс Всесвіт»

    «Міс Україна Всесвіт» таки полетить до США

    Володарка звання «Міс Україна Всесвіт»-2019 Анастасія Суббота з другої спроби таки отримала американську візу і полетить до США, де 8-го грудня відбудеться конкурс «Міс Всесвіт»-2019.

    Про це йдеться на Офіційній сторінці конкурсу в Instagram 18-го листопада.

    Нагадаємо, минулого тижня Субботі відмовили у візі США без будь-яких пояснень.

    Тоді організатори конкурсу в Україні звернулися до тимчасового повіреного Вільяма Тейлора по допомогу та розповсюдили інформацію у мережі.

    Суббота полетить до США 27 листопада.

    Як відомо, 26-річна Анастасія Суббота є професійною моделлю та займається веб-дизайном.

    США конкурс візи посольство Україна конкурс краси
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