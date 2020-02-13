У Міністерстві охорони здоров’я пояснили причину різкого стрибка кількості заражених коронавірусом



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Різке зростання кількості випадків пов’язано із новим методом діагностики захворювання, який почали використовувати у провінції Хубей

У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили, що різке зростання кількості хворих з новим коронавірусом за кордоном за добу пов’язане з запровадженням використання нового способу дослідження випадків хвороби – за допомогою комп’ютерної томографії легень. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Станом на 13 лютого 2020 року у світі зареєстровано 60 331 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1369 — летальні. Різке зростання кількості випадків пов’язано із новим методом діагностики захворювання, який почали використовувати у провінції Хубей. Цей метод крім лабораторних досліджень та характерних симптомів, передбачає використання комп’ютерної томографії легень для виявлення симптомів пневмонії, викликаної новим коронавірусом», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 10 лютого 2020 року МОЗ України внесло зміни в наказ № 185 від 24 січня 2020 року та оновило визначення випадку відповідно до рекомендацій ВООЗ.

Як повідомлялось, станом на 13 лютого загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, в Китаї зросла до 1368 осіб.

Кількість заражених в Китаї досягла 59805 людей. Всього у світі — 60328.

Таким чином за добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч людей. У свою чергу, одужали у Китаї за останніми даними 5986 осіб.