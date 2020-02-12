«Укрпошта» призупинила отримання посилок для відправки в Китай



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Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє про безпеку посилок

«Укрпошта» з 12 лютого призупинила отримання посилок для відправки в Китай.

Про це повідомила пресслужба українського перевізника напередодні.

«У зв’язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на не визначний термін, приймання усіх видів відправлень до Китаю тимчасово призупинено. Всі виправлення прийняті до 11 лютого будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені», - сказано в релізі.

В «Укрпошті» відзначили, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони через поширення коронавірусу 2019 nCoV.

«ВООЗ повідомляє про безпеку посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження. Однак через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній терміни транзиту пошти в Україні можуть бути збільшені», - підкреслюється в повідомленні.

Вперше новий тип коронавірусу, що викликає атипову пневмонію, був підтверджений 31 грудня 2019 року в китайському місті Ухань.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого.

Також нагадаємо, що за прогнозами МОЗ, кількість хворих на коронавірус українців може зрости.

Нагадаємо, сьогодні підтвердилася інформація про другого зараженого українця. Обидва заражених вже покинули корабель і переведені в японську лікарню. Там вони будуть перебувати в ізоляції під відповідним медичним наглядом не менше 14 днів.

За останніми даними, число жертв коронавирусу становить 908 осіб. Кількість інфікованих на материковому Китаї зросла 40 тисяч людей. Ще 64 випадки зараження підтверджені в Гонконзі, Макао і на Тайвані; 632 пацієнти виписані з лікарень.

Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.