У Лондоні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом



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Це вже дев'ятий випадок зараження коронавірусом у Британії

У Лондоні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу. Про це повідомляє BBC.

Жінка, яка прилетіла з Китаю кілька днів тому, почала відчувати симптоми захворювання незабаром після прибуття і звернулася до лікаря.

У середу її діагноз підтвердився. Наразі пацієнтка перебуває в інфекційному відділенні лікарні Сент-Томас.

Це вже дев'ятий випадок зараження коронавірусом у Британії.

У середу число випадків захворювання коронавірусом перевищило 44 тисячі, більше 43 тисяч з них зареєстровані на території Китаю. Також інфіковані є ще більш ніж в 20 країнах.

Як повідомлялось, станом на 13 лютого загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, в Китаї зросла до 1368 осіб.

Кількість заражених в Китаї досягла 59805 людей. Всього у світі — 60328.

Таким чином за добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч людей. У свою чергу, одужали у Китаї за останніми даними 5986 осіб.

Нагадаємо, раніше посольство України в КНР повідомило, що через розповсюдження вірусу уряд України вирішив евакуювати громадян України з провінції Хубей, у якій запроваджено карантин. Спеціальний чартерний рейс за маршрутом «Київ — Ухань — Київ» був запланований на 11 лютого. Однак ввечері 10 лютого в. о. генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін повідомив, що евакуація громадян України з провінції Хубей, яка планувалася на 11 лютого, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що евакуація українців з Уханя у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї відбудеться після того, як будуть виключені всі можливі ризики занесення коронавірусу до України.