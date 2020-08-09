ЗМІ: У Мінську з’явилися блокпости з автоматниками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

9 серпня у Білорусі відбуваються вибори президента Фото: Delfi

На вулиці білоруської столиці виїхала військова техніка

На в’їздах і виїздах з Мінська з’явилися блокпости. Про це повідомили ведучі виборчого марафону телеканалу «Белсат» у прямому ефірі.

«Є перекритими 2 з 4 смуг руху на в’їзд і виїзд з Мінська. На блокпостах стоять автоматники», передає «Белсат».

Повідомляється, що в центрі Мінську ДАЇ разом з військовими блокують прохід пішоходів і проїзд автомобілів.

Як повідомляв «Главком», напередодні виборів президента Білорусі в Мінську з'явилася військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів.

Влада повідомляє про надзвичайно високу явку пі час дострокового голосування. Глава ЦИК Білорусі Лідія Єрмошина повідомила, що 41,7% виборців вже скористалися своїм правом голосу.

Напередодні у Мінську затримали начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз. А сама Тихановська напередодні покинула свою квартиру в цілях безепеки.