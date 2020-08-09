  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗМІ: У Мінську з’явилися блокпости з автоматниками

    • Розсилка
    9 серпня у Білорусі відбуваються вибори президента - ЗМІ: У Мінську з’явилися блокпости з автоматниками
    9 серпня у Білорусі відбуваються вибори президента
    Фото: Delfi

    На вулиці білоруської столиці виїхала військова техніка

    На в’їздах і виїздах з Мінська з’явилися блокпости. Про це повідомили ведучі виборчого марафону телеканалу «Белсат» у прямому ефірі.

    «Є перекритими 2 з 4 смуг руху на в’їзд і виїзд з Мінська. На блокпостах стоять автоматники», передає «Белсат».

    Повідомляється, що в центрі Мінську ДАЇ разом з військовими блокують прохід пішоходів і проїзд автомобілів.

    Як повідомляв «Главком», напередодні виборів президента Білорусі в Мінську з'явилася військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів.

    Влада повідомляє про надзвичайно високу явку пі час дострокового голосування. Глава ЦИК Білорусі Лідія Єрмошина повідомила, що 41,7% виборців вже скористалися своїм правом голосу.

    Напередодні у Мінську затримали начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз. А сама Тихановська напередодні покинула свою квартиру в цілях безепеки.

    Раніше повідомлялося, що на фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.
    Білорусь військова техніка час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ