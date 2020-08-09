ЗМІ: У Мінську з’явилися блокпости з автоматниками
На вулиці білоруської столиці виїхала військова техніка
На в’їздах і виїздах з Мінська з’явилися блокпости. Про це повідомили ведучі виборчого марафону телеканалу «Белсат» у прямому ефірі.
«Є перекритими 2 з 4 смуг руху на в’їзд і виїзд з Мінська. На блокпостах стоять автоматники», передає «Белсат».
Повідомляється, що в центрі Мінську ДАЇ разом з військовими блокують прохід пішоходів і проїзд автомобілів.
Як повідомляв «Главком», напередодні виборів президента Білорусі в Мінську з'явилася військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів.
Влада повідомляє про надзвичайно високу явку пі час дострокового голосування. Глава ЦИК Білорусі Лідія Єрмошина повідомила, що 41,7% виборців вже скористалися своїм правом голосу.
Напередодні у Мінську затримали начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз. А сама Тихановська напередодні покинула свою квартиру в цілях безепеки.Раніше повідомлялося, що на фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.