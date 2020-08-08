У Мінську затримали керівника штабу кандидата у президенти Тихановської (відео)
Марія Мороз
Мороз затримали прямо біля штабу кандидата
Начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз знову затримали.
Про це повідомляє TUT.BY
Цього разу Мороз затримали прямо біля штабу кандидата, Тихановська в цей момент була поруч з нею.
«Ми з Марією і Світланою були біля штабу, під’їхав синій бус, звідти вийшли люди без форми, відштовхнули Світлану, затягли Марію в машину. Ми намагалися передати їй договір з адвокатом, кричали, щоб вони його взяли, але вони зачинили двері і поїхали. Сказали, що везуть в РУВС Центрального району, потім сказали, що в РУВС Радянського, за попередньою інформацією на Марію складено адміністративний протокол, за що – невідомо», – розповіла довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова.
Як повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».
Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.
Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.
Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.
На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.