У Мінську затримали керівника штабу кандидата у президенти Тихановської (відео)



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Марія Мороз Фото: РадыёСвабода

Мороз затримали прямо біля штабу кандидата

Начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз знову затримали.

Про це повідомляє TUT.BY

Цього разу Мороз затримали прямо біля штабу кандидата, Тихановська в цей момент була поруч з нею.

«Ми з Марією і Світланою були біля штабу, під’їхав синій бус, звідти вийшли люди без форми, відштовхнули Світлану, затягли Марію в машину. Ми намагалися передати їй договір з адвокатом, кричали, щоб вони його взяли, але вони зачинили двері і поїхали. Сказали, що везуть в РУВС Центрального району, потім сказали, що в РУВС Радянського, за попередньою інформацією на Марію складено адміністративний протокол, за що – невідомо», – розповіла довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова.

Президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня. До них допустили п’ять кандидатів. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, буде обиратися на шостий строк поспіль. Передвиборна кампанія відзначена безпрецедентними вуличними виступами супротивників Лукашенко. В країні також спалахують акції протесту, на яких затримують десятки людей.

Як повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.

Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.

На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

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