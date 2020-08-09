Кандидатка у президенти Білорусі покинула квартиру в цілях безпеки



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Світлана Тихановська перебуває в Мінську в оточенні членів штабу і журналістів

Тихановська не буде ночувати вдома, щоб не залишатися однією

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська покинула свою квартиру в Мінську заради безпеки і перебуває в оточенні членів свого штабу.

Про це повідомила пресслужба Тихановської.

«Після затримання двох своїх основних помічників Світлана Тихановська була змушена покинути свою квартиру і зараз вона перебуває в Мінську в оточенні членів штабу і журналістів», – повідомила прессекретарка кандидата Анна Красуліна.

Вона розповіла, що Тихановська не буде ночувати вдома, щоб не залишатися однією, але вона залишається на території Мінська.

Як відомо, главу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської – Марію Мороз – після затримання 8 серпня помістили в Центр ізоляції порушників. Мороз затримали для участі в суді, тому вона пробуде в ізоляторі до понеділка.

Раніше повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.

Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.

На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.