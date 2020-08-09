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    У світі

    Кандидатка у президенти Білорусі покинула квартиру в цілях безпеки

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    Світлана Тихановська&nbsp;перебуває в Мінську в оточенні членів штабу і журналістів - Кандидатка у президенти Білорусі покинула квартиру в цілях безпеки
    Світлана Тихановська перебуває в Мінську в оточенні членів штабу і журналістів

    Тихановська не буде ночувати вдома, щоб не залишатися однією

    Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська покинула свою квартиру в Мінську заради безпеки і перебуває в оточенні членів свого штабу.

    Про це повідомила пресслужба Тихановської.

    «Після затримання двох своїх основних помічників Світлана Тихановська була змушена покинути свою квартиру і зараз вона перебуває в Мінську в оточенні членів штабу і журналістів», – повідомила прессекретарка кандидата Анна Красуліна.

    Вона розповіла, що Тихановська не буде ночувати вдома, щоб не залишатися однією, але вона залишається на території Мінська.

    Як відомо, главу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської – Марію Мороз – після затримання 8 серпня помістили в Центр ізоляції порушників. Мороз затримали для участі в суді, тому вона пробуде в ізоляторі до понеділка.

    Раніше повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

    Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.

    Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

    Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента

    На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

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