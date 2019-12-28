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    У Мінсоцполітики розповіли про зміни в монетизації субсидій з 1 січня

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    В Україні&nbsp;скасовується обмеження, яке не давало можливості українцям скористатися монетизацією після 15 жовтня - У Мінсоцполітики розповіли про зміни в монетизації субсидій з 1 січня
    В Україні скасовується обмеження, яке не давало можливості українцям скористатися монетизацією після 15 жовтня

    Станом на 1 грудня 2019 року пільги отримували 2,7 млн осіб

    У Міністерстві соціальної політики України заявили, що з 1 січня 2020 року пільговики можуть в будь-який час подати заяву про перехід з безготівковою на готівкову форму виплат субсидій на житлово-комунальні послуги.

    Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

    Таким чином, скасовується обмеження, яке не давало можливості українцям скористатися монетизацією після 15 жовтня (на опалювальний період) і 15 травня (на неопалювальний період).

    «Раніше українські пільговики могли отримувати монетизовані виплати, тільки якщо вони подали відповідну заяву до старту опалювального сезону, тобто до 15 жовтня. Тепер вони можуть зробити це в будь-який момент», - заявила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

    У Мінсоцполітики зазначили, що за станом на 1 грудня 2019 року пільги отримували 2,7 млн осіб, з них у готівковій формі - близько 80 тисяч. Середній розмір виплат за листопад склав майже 800 гривень.

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      ЖКГ міністр субсидія Міністерство соціальної політики комуналка фінансування Україна Юлія Соколовська
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