У Мін’юсті пояснили, як проголосувати безхатченкам



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Якщо сьогодні безхатченки не встигнуть надати свої документи до відділу держреєстрації виборців, то до 31 березня зможуть домогтися включення себе до списку виборців у судовому порядку

Українці без постійного місця проживання і реєстрації можуть бути включені до списку виборців у відділах державної реєстрації виборців, якщо звернуться туди із довідкою про реєстрацію в центрі для безхатченків або у соціальній службі, а також із заявою про бажання взяти участь у голосуванні. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко під час прес-конференції в Києві, передає УНН.

«Ті особи, які не мають постійного місця реєстрації, до кінця сьогоднішнього дня включно, якщо мають бажання проголосувати, повинні отримати довідку або у відповідному центрі для безхатченків, які створені фактично в усіх містах, або у соціальній службі при органі місцевого самоврядування, яка опікується безхатченками», - зазначив міністр.

За його словами, довідка визначає, що особа стоїть на обліку, тож її виборча адреса буде визначена або за місцем знаходження такого центру або в органі місцевого самоврядування.

При цьому він додав, що з такою довідкою і заявою про бажання проголосувати особи без місця реєстрації і постійного місця проживання можуть прийти до будь-якого відділу державного реєстру виборців для того, щоб сьогодні до кінця дня її включили до списку виборців.

Якщо сьогодні такі особи не встигнуть надати свої документи до відділу держреєстрації виборців, то до 31 березня зможуть домогтися включення себе до списку виборців у судовому порядку.

Нагадаємо, кількість українських виборців за кордоном, станом на сьогодні, становить понад 526 тисяч осіб.

Згідно даним опитування трьох соціологічних компаній (КМІС, Центр Разумкова та соціологічної групи «Рейтинг»), 84% українців готові взяти участь у виборах президента України 31 березня.

Вибори президента України відбудуться 31 березня.