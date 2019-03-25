Україна перейде на літній час у ніч перед виборами



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Навесні стрілки годинника переводяться на годину вперед, а восени - на годину назад

Переведення годинників в Україні відбувається двічі на рік – восени на «зимовий» час і навесні на - «літній»

У ніч перед виборами президента, 31 березня, Україна перейде на літній час. Так, о 3:00 за київським часом стрілки годинників переведуть на одну годину вперед.

Слід зазначити, що переведення годинників регламентується урядовою постановою «Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року.

Так, переведення годинників в Україні відбувається двічі на рік – восени на «зимовий» час і навесні на -«літній».

Згідно з постановою Кабміну, навесні стрілки годинника переводяться на годину вперед, а восени - на годину назад.

Нагадаємо, в січні 2012 року Міністерство охорони здоров'я України позитивно оцінило законопроект, що розроблявся Кабінетом міністрів України про скасування переходу на літній час.

У Міністерстві охорони здоров'я, зокрема, підкреслювали, що перехід на літній час не потрібний, тому що він порушує біологічний ритм людини.

Як повідомлялося, в серпні 2018 року президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер анонсував розгляд питання про скасування переходу на зимовий і літній час на засіданні комісії.

Додамо також, у липні 2018 року в Європейському союзі почалося онлайн-голосування, щоб припинити переводити стрілки годинника на зимовий і літній час.

Повідомлялося, що після прийняття остаточного рішення стрілки годинників більше не переводитимуть. ЗМІ тоді підкреслювали, що бажаючих проголосувати виявилося так багато, що сайт не витримав і його довелося тимчасово відключити.