«Гусь йде на вибори»: Мін'юст запустив серію роликів



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У відеороликах «Гусь» роз'яснює, як скористатися своїм правом голосу, як піти на виборчу дільницю, перевірити, чи ти є в списках виборців

Міністерство юстиції України у рамках загальнонаціонального просвітницького проекту «Я маю право» підготувало відеоролики «Гусь йде на вибори», де роз'яснюються права громадян під час виборів. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, інформує «Укрінформ».

«Міністерство юстиції спільно з Центральною виборчою комісією наприкінці минулого року за підтримки наших партнерів з уряду Канади розпочало великий просвітницький проект «Я маю право голосу». Ціль цього проекту - щоб максимальна кількість українських громадян скористалася своїми конституційним правом обирати майбутнє своєї країни», - сказав Петренко.

За його словами, Міністерство юстиції підготувало чотири відеоролики з інтернет-персонажем «Гусем».

«Цей інструмент є надзвичайно важливим і цікавим для великої кількості українських виборців — молоді, яка сприймає зараз інформацію через соціальні мережі, інтернет. І сьогодні ми пропонуємо низку інформаційних роликів, де основним героєм є загальноулюблений український персонаж «Гусь», що роз'яснює, як скористатися своїм правом голосу, як піти на виборчу дільницю, перевірити, чи ти є в списках виборців, яким чином проконтролювати законність волевиявлення і зафіксувати факти порушень», - розповів Петренко.

Міністр нагадав, що з 23 березня в українців, згідно з законом, з'явилося право перевірити себе в списках виборців безпосередньо на виборчих дільницях. «І 25 березня, якщо ви зафіксували, що вас немає у списку виборців, ви маєте можливість оперативно виправити цю ситуацію безпосередньо в центрах державного реєстру. Сьогодні є той день, коли ви можете скористатися своїм правом і змінити свою виборчу адресу за власною заявою», - додав він.

Як розповіла ілюстраторка, дизайнер та автор «Гуся» Надія Кушнір, «Гусь» допоможе привернути увагу до виборчих прав, зокрема, молоді.

«Ми вибрали для проекту Гуся, тому що він вже впізнаваний, його вже знають, середнє охоплення одного посту «Гуся» - від 2 млн. людей, - сказала Кушнір.

Під час прес-конференції був презентований перший відеоролик.

«Сьогодні презентований перший ролик щодо права виборця перевірити себе в списках виборців і змінити місце голосування. Наступні три ролики стосуватимуться безпосередньо дня голосування: який чином прийти на вибори, проголосувати і проконтролювати момент голосування, а саме чи є якісь порушення, яким чином звернутися до компетентних органів, якщо такі порушення зафіксовано», - зазначив Петренко. Відеоролики будуть розповсюджуватися через соцмережі та ЗМІ, а також через територіальні управління юстиції та бюро і центри системи безоплатної правової допомоги. Крім цього, очікується, що ролики будуть транслюватися у громадському транспорті.