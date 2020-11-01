У Молдові розпочалися президентські вибори

Для спостереження за виборами президента акредитовано 1887 національних та 310 міжнародних спостерігачів

На посаду глави держави претендують вісім кандидатів

У Молдові стартували президентські вибори. У неділю о 07.00 відкрилися всі виборчі дільниці на виборах президента країни.

Зазначається, що 2004 дільниці прийматимуть виборців до 21:00. Ще 139 ділянок будуть відкриті за кордоном.

Центральна виборча комісія Молдови ввела 1 листопада обмеження на пересування пасажирського транспорту, щоб не допустити організованого підвезення виборців до виборчих дільниць: автомобілів і мікроавтобусів з кількістю місць більше восьми в неділю забороняється перевозити пасажирів. Виняток становитимуть рейсові автобуси. Національне агентство транспорту перевірятиме транспорт на дорогах.

Вибори проходять в умовах надзвичайних заходів безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусу. Кожному громадянину на виборчій дільниці буде надана захисна маска, кожен виборець повинен прийти зі своєю ручкою.

При вході на виборчу дільницю в обов'язковому порядку вимірюється температура. Також температуру будуть вимірювати всім членам виборчих комісій та спостерігачам, із занесенням даних до спеціального журналу.

Для спостереження за виборами президента акредитовано 1887 національних та 310 міжнародних спостерігачів. Для моніторингу виборчого процесу за кордоном були акредитовані 77 спостерігачів від неурядових організацій і дипломатичний місій, а також 156 спостерігачів від електоральних конкурентів.

На посаду президента претендують вісім кандидатів. Це Ренато Усатий («Наша партія»), Андрій Нестасе («Платформа DA»), Тудор Деліу (Ліберально-демократична партія Молдови), чинний президент Ігор Додон (незалежний кандидат), Віолетта Іванова (партія «Шор»), Майя Санду (партія «Дія і солідарність»), Октавіан ЦИКу (партія національної єдності) і Дорін Кіртоаке (Виборчий блок Unirea («Об'єднання»). У такому порядку прізвища кандидатів вказані у виборчому бюлетені.

Нагадаємо, у столиці Молдови у день виборів президента заборонили продаж алкоголю.

Джерело: Інтерфакс-Україна