У столиці Молдови у день виборів президента заборонять продаж алкоголю

За даними мерії, завдяки забороні алкоголю можна буде «запобігти інцидентам на виборчих дільницях»

Магазини та інші торгові точки, які розташовані на відстані 100 метрів від виборчих дільниць, повинні будуть зупинити продаж алкоголю 1 листопада

У Кишиневі під час виборів президента 1 листопада буде заборонено продавати алкоголь біля виборчих дільниць. Таке рішення прийняла мерія молдовської столиці, повідомляє NewsMaker.

Зазначається, що магазини та інші торгові точки, які розташовані на відстані 100 метрів від виборчих дільниць, повинні зупинити продаж алкоголю в день виборів 1 листопада.

За даними мерії, завдяки цьому заходу можна буде «запобігти інцидентам на виборчих дільницях».

Кілька днів тому глава Управління поліції Кишинева Іон Білібіо звернувся до мера Кишинева Іона Чебана з проханням заборонити продаж алкоголю біля виборчих дільниць в день виборів.

У день президентських виборів 1 листопада в Кишиневі відкриють 306 виборчих дільниць.

Нагадаємо, Грузія скасувала візит української делегації для спостереження за парламентськими виборами, що відбудуться 31 жовтня.