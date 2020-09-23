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    Думки вголос

    Як виграти вибори, коли за тебе не голосують. План від «Слуг народу»

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    • Розсилка
    Як виграти вибори, коли за тебе не голосують. План від «Слуг народу»

    Янукович десь плаче над своїм аматорством

    Як виграти вибори коли за тебе не голосують?

    Слуги Народу придумали план.

    Внесли законопроект 4117.

    Про зміни у Виборчий Кодекс у зв‘язку з епідемією Ковіду19.

    Почнемо з банальних елементів маніпуляцій, — членам комісій, спостерігачам, довіреним особам і іншим вхід на дільницю із температурою більше 37,2 — заборонено. 

    Що цікаво, законом прямо визначено, що температура міряється безконтактно.

    Хто має вдома безконтактний термометр, знає що правду той показує лише в ідеальних умовах. А коли батарейка сідає, сенсор брудний, дистанція не витримана — правди він не покаже, але вхід буде заборонено. 

    Тепер про серйозне. 

    Члена комісії який має Ковід, або згідно рішення лікаря має бути на самоізоляції чи обсервації — виключають із складу комісії.

    Тобто мав підтверджений контакт з хворим в останні 14 днів — марш додому.  Не хочеш сам, поліція допоможе.

    Далі члена комісії треба замінити. В день голосування за 4 години.  Не встигла та партія яка подавала — члена комісії призначає сама комісія. 

    Геніальний варіант.  Простий як рєльса. 

    Уявимо в якійсь області від Слуг Народа йде першим номером, припустимо Міністр Охорони Здоров‘я. І чисто гіпотетично він захоче мати повну свою більшість у виборчих комісіях. 

    І от, в день голосування, під вечір, по цих комісіях іде інформація через мед служби, що неугодні члени контактували із хворими на Ковід. 

    Швидка заміна за 4 години в вуаля! Пишіть собі в междусобойчику будь який результат.

    Янукович десь плаче над своїм аматорством. 

    Побачим, як цей закон пройде Раду.

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    Джерело: Блог Леоніда Ємця

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