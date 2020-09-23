Як виграти вибори, коли за тебе не голосують. План від «Слуг народу»

Леонід Ємець Народний депутат 7 і 8 скликань

Леонід Ємець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Янукович десь плаче над своїм аматорством

Як виграти вибори коли за тебе не голосують?

Слуги Народу придумали план.

Внесли законопроект 4117.

Про зміни у Виборчий Кодекс у зв‘язку з епідемією Ковіду19.

Почнемо з банальних елементів маніпуляцій, — членам комісій, спостерігачам, довіреним особам і іншим вхід на дільницю із температурою більше 37,2 — заборонено.

Що цікаво, законом прямо визначено, що температура міряється безконтактно.

Хто має вдома безконтактний термометр, знає що правду той показує лише в ідеальних умовах. А коли батарейка сідає, сенсор брудний, дистанція не витримана — правди він не покаже, але вхід буде заборонено.

Тепер про серйозне.

Члена комісії який має Ковід, або згідно рішення лікаря має бути на самоізоляції чи обсервації — виключають із складу комісії.

Тобто мав підтверджений контакт з хворим в останні 14 днів — марш додому. Не хочеш сам, поліція допоможе.

Далі члена комісії треба замінити. В день голосування за 4 години. Не встигла та партія яка подавала — члена комісії призначає сама комісія.

Геніальний варіант. Простий як рєльса.

Уявимо в якійсь області від Слуг Народа йде першим номером, припустимо Міністр Охорони Здоров‘я. І чисто гіпотетично він захоче мати повну свою більшість у виборчих комісіях.

І от, в день голосування, під вечір, по цих комісіях іде інформація через мед служби, що неугодні члени контактували із хворими на Ковід.

Швидка заміна за 4 години в вуаля! Пишіть собі в междусобойчику будь який результат.

Янукович десь плаче над своїм аматорством.

Побачим, як цей закон пройде Раду.

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Джерело: Блог Леоніда Ємця

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