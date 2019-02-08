В московському аеропорту літак пошкодив крило



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За фактом інциденту в аеропорту «Домодєдово» проводиться дослідча перевірка

6 лютого на території аеропорту «Домодєдово» була ожеледиця

В московському аеропорту «Домодєдово» пасажирський Superjet 100 після посадки через занесення при маневрі на льоду зачепив крилом щоглу освітлення.

Як повідомило в п'ятницю «Интерфаксу» джерело в екстрених службах, інцидент стався 6 лютого. За його словами, в той день в аеропорту була ожеледиця.

«Після посадки в «Домодєдово» 6 лютого екіпаж не зміг утримати літак, здійснюючи маневр повороту під час рулювання при ожеледі на стерновій доріжці», - сказав співбесідник.

Він пояснив, що гальмівна система в цих умовах виявилася неефективною. Літак вдарився об щоглу освітлення та пошкодив праве крило. Ніхто з 60 пасажирів і п'яти членів екіпажу не постраждав, повідомив співрозмовник.

У свою чергу представник московського управління на транспорті Слідчого комітету Лариса Марковець заявила, що за фактом інциденту в аеропорту проводиться дослідча перевірка, слідчі працюють на місці події.

Раніше повідомлялося, що літак Boeing 787 авіакомпанії Japan Airlines після посадки в аеропорту Токіо викотився за межі злітно-посадкової смуги через її зледеніння.