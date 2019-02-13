У найбільшому аеропорту Нідерландів зіткнулися два авіалайнери з пасажирами



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Оскільки літаки зачепилися на малій швидкості, сильних пошкоджень вони не отримали

У найбільшому аеропорту Нідерландів зіткнулися два лайнери голландської авіакомпанії KLM з пасажирами на борту.

Як повідомляє NOS, інцидент стався вранці 13 лютого, коли літак Boeing 747-400 перед вильотом в Лос-Анджелес вирулював на рульовій доріжці і зачепив Boeing 787-900, який мав летіти в американську Атланту.

Внаслідок у першого лайнера виявилося пошкоджено крило, а у другого – хвостова частина. Оскільки літаки зачепилися на малій швидкості, сильних пошкоджень вони не отримали.

В ході інциденту ніхто з пасажирів не постраждав – після НП їх відбуксирували, а пасажирів повернули в аеропорт, розподіливши на інші рейси.

6 лютого в московському аеропорту «Домодєдово» пасажирський Superjet 100 після посадки через занесення при маневрі на льоду пошкодив крило.

Джерело: Сегодня