У МОЗ надали рекомендації, як вберегтися від коронавірусу



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Ілюстративне фото: УНІАН

У міністерстві заспокоїли, що в Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано

Станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 летальні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

2 лютого оперативний штаб МОЗ України провів чергове засідання, на якому було обговорено та схвалено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом 2019-nCoV». Зазначені документи МОЗ України сьогодні були затверджені Урядом.

Сформовано перелік госпітальних баз та бригад екстреної медичної допомоги, що будуть надавати медичну допомогу особам із підозрою на новий коронавірус, та список контактних осіб з визначених госпітальних баз, які працюватимуть у цілодобовому режимі.

2 лютого в аеропорт Бориспіль прибув літак із міста Санья (КНР) з 128 пасажирами та 21 членом екіпажу на борту. За результатами проведеного скринінгу підвищеної температури тіла у пасажирів та членів екіпажу не виявлено. Усі пасажири заповнили відповідні анкети, що дозволять встановити за ними медико-санітарне спостереження.

1 лютого до аеропорту Бориспіль звернулися два пасажири щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ. Враховуючи, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані до інфекційного відділення Олександрівської лікарні у м. Києві.

Для недопущення поширення вірусу 2019-nCoV в Україні були вжиті заходи:

Прийнято наказ про утворення оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом та затвердження рекомендації щодо дій при виявленні коронавірусної інфекції.

Розпочато температурний скринінг пасажирів на прямих рейсах з Китаю в аеропорту Бориспіль. На санітарно-карантинних пунктах в аеропорту Бориспіль посилено команди швидкого реагування та епідеміологів та переведено їх в цілодобовий режим роботи. Також забезпечено чергування бригад швидкої медичної допомоги.

Надані роз’яснення та рекомендації і лабораторними центрами МОЗ України.

Рекомендовано утриматися від подорожей до Китаю.

Підготовлено пакет матеріалів для розповсюдження скринінгових анкет на борту літака.

Нагадуємо, що специфічного лікування коронавірусу 2019-nCoV не існує.

Для профілактики захворювання слід дотримуватись стандартних рекомендації:

часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;

не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

Джерела з актуальною інформацією щодо випадків захворовання спричинених новим коронавірусом:

Як повідомлялось, сьогодні, 3 лютого, до Олександрівської клінічної лікарні Києва доставлені три особи, що прибули з Китаю.