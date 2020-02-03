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    Підозра на коронавірус. В Олександрівську лікарню столиці сьогодні доправили трьох китайців

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    Підозра на коронавірус. В Олександрівську лікарню столиці сьогодні доправили трьох китайців

    Хворі госпіталізовані до інфекційного відділення Олександрівської лікарні у м. Києві

    Сьогодні, 3 лютого, до Олександрівської клінічної лікарні Києва доставлені три особи, що прибули з Китаю.

    Про це повідомили «Главкому» джерела в екстрених службах столиці.

    Китайці доставлені в лікарню з попереднім діагнозом ГРВІ для подальшого обстеження на коронавірус.

    У МОЗ повідомили, що 2 лютого в аеропорт «Бориспіль» прибув літак із міста Санья (КНР)  з 128 пасажирами та 21 членом екіпажу на борту. За результатами проведеного скринінгу підвищеної температури тіла у пасажирів та членів екіпажу не виявлено. Усі пасажири заповнили відповідні анкети, що дозволять встановити за ними медико-санітарне спостереження.

    1 лютого до аеропорту «Бориспіль» звернулися 2 пасажири щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ. Враховуючи, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані до інфекційного відділення Олександрівської лікарні у м. Києві. 

    Нагадаємо, раніше за результатами дослідження зразків хворих, доставлених до  вірусологічної лабораторії Державна установа «Київський міський лабораторний центр МОЗ України», підтверджено один випадок коронавірусу. Проте, фахівці підкреслили, що виявлений випадок коронавірусу не є новим китайським коронавірусом.

    Оперативний штаб МОЗ сформував список лікарень в Україні, куди будуть відправляти пацієнтів з підозрою на коронавірус.

    Як вже відомо, у китайському Ухані відкрили збудовану за 10 днів лікарню для пацієнтів з коронавірусом.

    Згідно з планами місцевих чиновників, до кінця поточного тижня мають завершити будівництво другого схожого шпиталю в Ухані. Той шпиталь буде розрахований на 1,5 тисячі місць, уточнює агенція новин AP.

    Нагадаємо, згідно з останніми даними, опублікованими в понеділок, в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли.
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