У Таїланді заявили, що знайшли успішний метод лікування коронавірусу



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Лікарі з Таїланду розповіли про успішне лікування хворих

Медик запевняє, що результат тесту змінився від позитивного до негативного протягом 48 годин

Поєднання препаратів від ВІЛ та грипу виявилося ефективним в лікуванні коронавірусу. Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Таїланду.

Як наголошується, що медик лікарні Раджавити в Бангкоку Криансак Атипорнванич лікував 71-річну пацієнтку з Китаю комбінацією препаратів проти ВІЛ «Лопінавір/Ритонавір» і значних доз озельтамівіру, призначеного для лікування грипу.

За його словами, результат тесту змінився від позитивного до негативного протягом 48 годин. Медик додав, що останній лабораторний тест показав, що в дихальній системі пацієнтки немає сліду вірусу.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, опублікованими в понеділок, в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли.

До цього китайський епідеміолог Чи Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового коронавіруса принаймні за три місяці.

Раніше повідомлялося, що група дослідників в Гонконзі вже розробила вакцину проти китайського коронавіруса. Проте наголошується, що почати використання вакцини можна буде тільки після клінічних випробувань.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

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