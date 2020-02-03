Коронавірус обвалив фондовий ринок у Китаї



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Прибутковість 10-річних державних облігацій Китаю знизилася до найнижчого рівня з 2014 року

Китайські фондові біржі були закриті з 23 січня. На відкритті торгів в перший день після новорічних свят індекс CSI 300 Index (включає 300 акцій, що торгуються на біржах Шанхая і Шеньженя) знизився на 9,1%, пише Bloomberg. Ціна акцій понад 2800 компаній впала більше ніж на 10%. Падіння котирувань на біржах материкового Китаю в понеділок стало рекордним з 2015 року.

Прибутковість 10-річних державних облігацій Китаю знизилася до найнижчого рівня з 2014 року. Юань подешевшав до долара більш ніж на 1%, перевищивши позначку 7 юанів за $.

«Дуже важко торгувати акціями. Неможливо передбачити, як ця хвороба буде розвиватися. Навіть експерти не мають чіткого уявлення, коли закінчиться спалах вірусу, не кажучи вже про біржових трейдерів», — сказав в коментарі Bloomberg голова пекінської інвестиційної компанії WanDeFu Лі Шувей.

Щоб послабити паніку, китайська влада надала більше трильйона юаня ліквідності - 900 млрд юанів ($129 млрд) через семиденне РЕПО і 300 млрд юанів через 14-денні контракти за ставкою 2,55%. Народний банк Китаю знизив ставку на 10 базисних пунктів. Чиновники закликали інвесторів об'єктивно оцінювати вплив спалаху коронавируса.

Гонконгський індекс HSI, який минулого тижня впав більш ніж на 5%, зростає на 0,9%.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, опублікованими в понеділок, в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли.

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