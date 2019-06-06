У Мукачево СБУ блокувала збут засобів ураження (фото)



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Чоловік у себе вдома зберігав зброю та боєприпаси для продажу, замовляли «товар», зокрема, представники кримінальних кіл регіону

Співробітники Служби безпеки України у межах боротьби з незаконним обігом зброї блокували у Закарпатській області збут військових засобів ураження. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець міста Мукачево у власному помешканні зберігав зброю та боєприпаси для продажу. Замовляли «товар», зокрема, представники кримінальних кіл регіону.

Фото: ssu.gov.ua

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили три пістолети Макарова з набоями до них, пістолет Вальтер та карабін Лебель M 1916, а також боєприпаси різного калібру.

Фото: ssu.gov.ua

Зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття незаконних дій проводились під процесуальним керівництвом військової прокуратури.