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    У МВФ сподіваються на «швидкий результат» у переговорах з Україною

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    <p>Місія МВФ 14 листопада прибуде до Києва</p> - У МВФ сподіваються на «швидкий результат» у переговорах з Україною

    Місія МВФ 14 листопада прибуде до Києва

    Обговорення в Києві зосередяться на очищенні банківського сектору

    Директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен висловив сподівання, що переговори Фонду з Україною по новій довгостроковій програмі фінансування матимуть швидкий прогрес.

    Про це він розповів в інтерв'ю «Голосу Америки» перед тим візитом оцінювальної місії Фонду.

    «Сподіваюсь, досягнемо швидкого результату»,- зауважив Томсен.

    Водночас, він зазначив, що хоча і вважає процес обнадійливим, «залишаються деякі невирішені питання». Зокрема, за його словами, обговорення в Києві зосередяться на очищенні банківського сектору.

    «Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату назад», - підкреслив представник Фонду.

    Крім того, він назвав викликом для України, зокрема, подолання проблем корупції. За його словами, важливо також зберегти незалежність Центрального банку, досягти прогресу у фінансовому секторі, продовжити бюджетну консолідацію.

    Натомість Томсен відзначив і позитивні зрушення: «Гадаю, за останні роки Україна дуже успішно стабілізувала макроекономіку, провадить гарну фіскальну політику, гарну монетарну політику, забезпечує незалежність центрального банку, почала очищення фінансового сектору».

    Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду розпочне свою роботу в Києві у четвер, 14 листопада, для продовження обговорень нової програми з представниками влади.

    МВФ економіка банки політика фінансування Україна
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