У МВФ сподіваються на «швидкий результат» у переговорах з Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місія МВФ 14 листопада прибуде до Києва

Обговорення в Києві зосередяться на очищенні банківського сектору

Директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен висловив сподівання, що переговори Фонду з Україною по новій довгостроковій програмі фінансування матимуть швидкий прогрес.

Про це він розповів в інтерв'ю «Голосу Америки» перед тим візитом оцінювальної місії Фонду.

«Сподіваюсь, досягнемо швидкого результату»,- зауважив Томсен.

Водночас, він зазначив, що хоча і вважає процес обнадійливим, «залишаються деякі невирішені питання». Зокрема, за його словами, обговорення в Києві зосередяться на очищенні банківського сектору.

«Це одне з питань. Україна досягла прогресу. Ми знаємо, що існують виклики. Важливо, щоб не було відкату назад», - підкреслив представник Фонду.

Крім того, він назвав викликом для України, зокрема, подолання проблем корупції. За його словами, важливо також зберегти незалежність Центрального банку, досягти прогресу у фінансовому секторі, продовжити бюджетну консолідацію.

Натомість Томсен відзначив і позитивні зрушення: «Гадаю, за останні роки Україна дуже успішно стабілізувала макроекономіку, провадить гарну фіскальну політику, гарну монетарну політику, забезпечує незалежність центрального банку, почала очищення фінансового сектору».

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду розпочне свою роботу в Києві у четвер, 14 листопада, для продовження обговорень нової програми з представниками влади.