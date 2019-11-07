ЄБРР прогнозує зростання української економіки на 3,5% у 2020 році



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У ЄБРР вважають, що українська економіка стійка до політичних чинників, але темпи зростання все ще скромні

Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив прогноз для зростання економіки України в 2019 році з 2,5% до 3,3%, а також з 3% до 3,5% в 2020 році.

Про це йдеться у прогнозі ЄБРР.

У ЄБРР вважають, що українська економіка стійка до політичних чинників, але темпи зростання все ще скромні.

«Зростання ВВП країни залишиться на рівні 3,3% в 2019, як і в минулому році, і дещо прискориться до 3,5% в 2020-му», - йдеться в прогнозі.

При цьому банк підкреслює важливість для макроекономічної стабільності угоди про нову програму МВФ, оскільки 2020-2021 роках Україна має виплатити великі суми за державним боргом.

«Інфляція споживчих цін сповільнилася до 7,5% у вересні 2019 року, але все ще перебувала вище цільового показника регулятора в 5%», - йдеться в прес-релізі.

На сьогоднішній день обсяг портфеля ЄБРР в Україні (загальна сума відкритих проєктів) складає 3,86 млрд євро, а операційні активи (фактично виділені кошти за відкритими проектами) складають 2,08 млрд євро.

Джерело: РБК-Україна