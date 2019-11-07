  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    ЄБРР прогнозує зростання української економіки на 3,5% у 2020 році

    • Розсилка
    ЄБРР прогнозує зростання української економіки на 3,5% у 2020 році

    У ЄБРР вважають, що українська економіка стійка до політичних чинників, але темпи зростання все ще скромні

    Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив прогноз для зростання економіки України в 2019 році з 2,5% до 3,3%, а також з 3% до 3,5% в 2020 році.

    Про це йдеться у прогнозі ЄБРР.

    У ЄБРР вважають, що українська економіка стійка до політичних чинників, але темпи зростання все ще скромні.

    «Зростання ВВП країни залишиться на рівні 3,3% в 2019, як і в минулому році, і дещо прискориться до 3,5% в 2020-му», - йдеться в прогнозі.

    При цьому банк підкреслює важливість для макроекономічної стабільності угоди про нову програму МВФ, оскільки 2020-2021 роках Україна має виплатити великі суми за державним боргом.

    «Інфляція споживчих цін сповільнилася до 7,5% у вересні 2019 року, але все ще перебувала вище цільового показника регулятора в 5%», - йдеться в прес-релізі.

    На сьогоднішній день обсяг портфеля ЄБРР в Україні (загальна сума відкритих проєктів) складає 3,86 млрд євро, а операційні активи (фактично виділені кошти за відкритими проектами) складають 2,08 млрд євро.

    Джерело: РБК-Україна

    інфляція ЄБРР МВФ економіка ВВП Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ