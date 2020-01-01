У МВС пояснили, чому не реагують на порушення заборони запускати феєрверки



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У відомстві зазначили, що рішення про заборону піротехніки приймають міські або сільські ради

Співробітники правоохоронних органів не реагують на порушення про заборону використовувати піротехнічних виробів, оскільки за законом це не входить в їх компетенцію. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

Як зазначили у відомстві, рішення про заборону піротехніки приймають міські або сільські ради.

«Рішення про заборону піротехніки приймають міські або сільські ради, кожен окремо. Наприклад, Київрада заборонила використання піротехніки до закінчення ООС, тобто до нашої перемоги», - йдеться в повідомленні.

У МВС уточнили, що відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодекс про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.

«Згідно з Адміністративним кодексом, поліція лише стежить за тим, щоб піротехніка продавалася з сертифікатами якості», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 грудня Київський міська рада заборонила використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних виробів до кінця війни на Донбасі. Також було заборонено проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні і вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам'яті загиблих Героїв.