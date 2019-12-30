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    Події в Україні

    В Україні новорічні заходи охоронятимуть у посиленому режимі

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    У новорічну ніч&nbsp;святкові заходи проходитимуть у 702 населених пунктах, - правоохоронці - В Україні новорічні заходи охоронятимуть у посиленому режимі
    У новорічну ніч святкові заходи проходитимуть у 702 населених пунктах, - правоохоронці

    Участь у новорічних заходах візьме понад мільйон громадян, - МВС

    В Україні у ніч з 31 грудня до 1 січня заплановано понад 910 святкових заходів. Правоохоронці охоронятимуть місця проведення новорічних заходів у посиленому режимі.

    Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

    Зазначається, що святкові заходи проходитимуть у 702 населених пунктах.

    За попередніми розрахунками, участь у святкуванні візьме понад  мільйон громадян.

    «На вулиці міст вийдуть додаткові наряди поліцейських та нацгвардійців. Ситуаційний центр Нацполіції в цілодобовому режимі відстежуватиме ситуацію для забезпечення публічної безпеки та порядку, а також  координуватиме  роботу усіх підрозділів», - повідомляють в МВС.

    Як повідомлялося, рятувальні служби Києва переходять на посилений режим чергування.

    Нагадаємо, у новорічну ніч роботу метрополітену буде продовжено на 3 години, а наземний громадський транспорт працюватиме ще довше.

    31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності залежно від пасажиропотоків забезпечать обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену «Золоті ворота» на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі. 

    Також у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.

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