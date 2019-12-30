В Україні новорічні заходи охоронятимуть у посиленому режимі



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У новорічну ніч святкові заходи проходитимуть у 702 населених пунктах, - правоохоронці

Участь у новорічних заходах візьме понад мільйон громадян, - МВС

В Україні у ніч з 31 грудня до 1 січня заплановано понад 910 святкових заходів. Правоохоронці охоронятимуть місця проведення новорічних заходів у посиленому режимі.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що святкові заходи проходитимуть у 702 населених пунктах.

За попередніми розрахунками, участь у святкуванні візьме понад мільйон громадян.

«На вулиці міст вийдуть додаткові наряди поліцейських та нацгвардійців. Ситуаційний центр Нацполіції в цілодобовому режимі відстежуватиме ситуацію для забезпечення публічної безпеки та порядку, а також координуватиме роботу усіх підрозділів», - повідомляють в МВС.

Як повідомлялося, рятувальні служби Києва переходять на посилений режим чергування.

Нагадаємо, у новорічну ніч роботу метрополітену буде продовжено на 3 години, а наземний громадський транспорт працюватиме ще довше.

31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності залежно від пасажиропотоків забезпечать обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену «Золоті ворота» на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.

Також у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.