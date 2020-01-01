Без Авакова. Кабмін записав новорічне привітання



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Уряд записав новорічне привітання, у ньому взяли участь усі міністри, крім глави МВС Арсена Авакова Скріншот з відео

У ролику до українців звертається прем‘єрміністр Олексій Гончарук, поруч із яким стоять інші члени уряду

Кабінет міністрів України записав новорічне привітання, у ньому взяли участь усі міністри, крім глави МВС Арсена Авакова.

Ролик розміщений на офіційному YouTube-каналі уряду.

У ньому до українців звертається прем‘єрміністр Олексій Гончарук, поруч із яким стоять інші члени уряду.

«У цьому році ви зробили складний, але дуже правильний вибір. Ви вибрали майбутнє, ви вибрали нове покоління!» — сказав глава уряду.

Він додав, що зараз президент, Кабмін і парламент уперше в історії України працюють єдиною командою «для того, щоб країна реально змінилася».

Насамкінець Гончарук побажав українцям сили для того, аби перетворити Україну на «найуспішнішу країну у світі, і щоб ви нарешті відчули реальні зміни».

До слова, користувачі соцмереж доволі критично сприйняли новорічне звернення президента України Володимира Зеленського через питання мови та перейменування вулиць.

Зокрема, Зеленський під час новорічного привітання декілька разів переходив на російську мову та заявив, що мова спілкування українців не важлива.

Також президент України Володимир Зеленський у новорічному привітанні також закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею.