У МВС пояснили однакові номери на шоломах нацгвардійців під час акції
Заступник Авакова поскаржився, що масові акції інколи переростають у провокації, коли зокрема з поліцейських зривають жетони
У Міністерстві внутрішніх справ пообіцяли, що вже на наступній акції у бійців Нацгвардії будуть індивідуальні знаки на шоломах.
Про це заявив заступним глави МВС Антон Геращенко.
Він пояснив, чому на одній з акцій 15 червня у бійців не було цих знаків, а у низки поліцейських — не було жетонів.
«Керівництву Нацгвардії зроблено зауваження через те, що на шоломах повинен бути не лише номер військової частини, але й індивідуальний номер. І я думаю, що на наступних масових заходах вони обов‘язково будуть. А ось у поліції індивідуальні номери є вже давно», — сказав Геращенко.
Також він поскаржився, що масові акції інколи переростають у провокації, коли зокрема з поліцейських зривають жетони.
«Я хотів би, щоб ви також звертали увагу на сотні кадрів побиття поліцейських, облиття їх водою, плювки в обличчя, щоб був певний баланс», — підсумував він.
Нагадаємо, під час акції біля Шевченківського суду 15 червня бійці Нацгвардії мали шоломи з однаковими номерами. Закон про Нацполіцію зобов’язує спецпризначенців мати індивідуальні нагрудні знаки та додатково вказувати його і на шоломі, щоби «його можна було прочитати або зафіксувати за допомогою технічних засобів».
Індивідуальні номери на шоломах Арсен Аваков обіцяв ще у 2014 році.
Нагадаємо, 15 червня біля Шевченківського районного суду столиці, де проходило судове засідання щодо обрання запобіжного активісту Сергію Стерненку, стався конфлікт зі штовханиною, затримали п’ятьох осіб.