  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У МВС пояснили однакові номери на шоломах нацгвардійців під час акції

    • Розсилка
    Нацгвардійці 15 червня на акції були в однакових шоломах&nbsp; - У МВС пояснили однакові номери на шоломах нацгвардійців під час акції
    Нацгвардійці 15 червня на акції були в однакових шоломах 

    Заступник Авакова поскаржився, що масові акції інколи переростають у провокації, коли зокрема з поліцейських зривають жетони

    У Міністерстві внутрішніх справ пообіцяли, що вже на наступній акції у бійців Нацгвардії будуть індивідуальні знаки на шоломах.

    Про це заявив заступним глави МВС Антон Геращенко.

    Він пояснив, чому на одній з акцій 15 червня у бійців не було цих знаків, а у низки поліцейських — не було жетонів.

    «Керівництву Нацгвардії зроблено зауваження через те, що на шоломах повинен бути не лише номер військової частини, але й індивідуальний номер. І я думаю, що на наступних масових заходах вони обов‘язково будуть. А ось у поліції індивідуальні номери є вже давно», — сказав Геращенко.

    Також він поскаржився, що масові акції інколи переростають у провокації, коли зокрема з поліцейських зривають жетони.

    «Я хотів би, щоб ви також звертали увагу на сотні кадрів побиття поліцейських, облиття їх водою, плювки в обличчя, щоб був певний баланс», — підсумував він.

    Нагадаємо, під час акції біля Шевченківського суду 15 червня бійці Нацгвардії мали шоломи з однаковими номерами. Закон про Нацполіцію зобов’язує спецпризначенців мати індивідуальні нагрудні знаки та додатково вказувати його і на шоломі, щоби «його можна було прочитати або зафіксувати за допомогою технічних засобів».

    Індивідуальні номери на шоломах Арсен Аваков обіцяв ще у 2014 році. 

    Нагадаємо, 15 червня біля Шевченківського районного суду столиці, де проходило судове засідання щодо обрання запобіжного активісту Сергію Стерненку, стався конфлікт зі штовханиною, затримали п’ятьох осіб.

    МВС Антон Геращенко Нацгвардія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ