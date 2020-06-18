У МВС пояснили однакові номери на шоломах нацгвардійців під час акції



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Нацгвардійці 15 червня на акції були в однакових шоломах

Заступник Авакова поскаржився, що масові акції інколи переростають у провокації, коли зокрема з поліцейських зривають жетони

У Міністерстві внутрішніх справ пообіцяли, що вже на наступній акції у бійців Нацгвардії будуть індивідуальні знаки на шоломах.

Про це заявив заступним глави МВС Антон Геращенко.

Він пояснив, чому на одній з акцій 15 червня у бійців не було цих знаків, а у низки поліцейських — не було жетонів.

«Керівництву Нацгвардії зроблено зауваження через те, що на шоломах повинен бути не лише номер військової частини, але й індивідуальний номер. І я думаю, що на наступних масових заходах вони обов‘язково будуть. А ось у поліції індивідуальні номери є вже давно», — сказав Геращенко.

Також він поскаржився, що масові акції інколи переростають у провокації, коли зокрема з поліцейських зривають жетони.

«Я хотів би, щоб ви також звертали увагу на сотні кадрів побиття поліцейських, облиття їх водою, плювки в обличчя, щоб був певний баланс», — підсумував він.

Нагадаємо, під час акції біля Шевченківського суду 15 червня бійці Нацгвардії мали шоломи з однаковими номерами. Закон про Нацполіцію зобов’язує спецпризначенців мати індивідуальні нагрудні знаки та додатково вказувати його і на шоломі, щоби «його можна було прочитати або зафіксувати за допомогою технічних засобів».

Індивідуальні номери на шоломах Арсен Аваков обіцяв ще у 2014 році.

Нагадаємо, 15 червня біля Шевченківського районного суду столиці, де проходило судове засідання щодо обрання запобіжного активісту Сергію Стерненку, стався конфлікт зі штовханиною, затримали п’ятьох осіб.