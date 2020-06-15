Сутички біля суду у Києві: поліція з бійками затримала щонайменше п’ятьох осіб



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Під судом, де обирають запобіжний захід Стерненку, сталися сутички Фото: Букви

Між правоохоронцями та активістами біля суду виникла бійка

Біля Шевченківського районного суду столиці, де проходить судове засідання щодо обрання запобіжного активісту Сергію Стерненку, стався конфлікт зі штовханиною, затримали п’ятьох осіб. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

«Поліцейські затримали п’ятьох осіб біля Шевченківського районного суду міста Києва», - вказали у поліції.

Так, подія сталася під час акції біля приміщення Шевченківського районного суду міста Києва. МВС вказує, що спочатку один із чоловіків спровокував конфлікт із журналістами, а інші перешкоджали поліцейським під час затримання правопорушника і «нецензурно висловлювалися».

«Один із учасників влаштував конфлікт із журналістами. Коли поліцейські намагалися затримати правопорушника, виникла штовханина», — сказано у повідомленні поліції.

Зазначається, що затримали найбільш активних учасників, їх доставляють до управління поліції для встановлення анкетних даних і надання пояснень. Після першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація їхнім діям, додали у поліції.

Своєю чергою активісти звертають увагу, що поліція застосовує силу до людей під час затримання.

Також відео бійки опублікував на своїй сторінці в Facebook Андрій Дзіндзя.

На розкадровці Радіо Свобода видно, як поліцейський б’є ногою по голові хлопця, який лежить на землі і не чинить опору.

Ось така ситуація pic.twitter.com/GlUvciJ9lF — Радіо Свобода (@radiosvoboda) June 15, 2020





Під час сутички спецпризначенці порвали футболку народному депутату від фракції «Голосу» Роман Лозинському.

Один з чотирьох затриманих активістів Віталій Овчаренко прямо з поліцейського «автозаку» на своїй сторінці в Facebook повідомив, що найімовірніше їх везуть до Шевченківського райвідділу.

«Беркута поводилися вкрай брутально. Зараз попередньо везуть до Шевченківського відділення нацполіціі. Всього нас четверо затриманих», – написав він.

15 червня в Шевченківському суді обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якому оголосили підозри в навмисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Як відомо, у п’ятницю пізно ввечері Шевченківський районний суд Києва відклав засідання з обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку.

Захист Сергія Стерненка у рамках засідання щодо обрання активісту запобіжного заходу тричі оголошував відвід слідчому судді Володимиру Бугілю, але той знову відмовив у задоволенні цього клопотання.

Натомість суд викликав прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненку.

Зазначимо, що у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненка.

Ввечері Біля будівлі Шевченківського районного суду відбулися сутички між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка та правоохоронцями. Активісти, які погодилися взяти Стерненка на поруки, вимагали пропустити їх на засідання суду.

Поліція застосувала проти активістів газові балончики, у відповідь полетіли пусті пляшки.

Напередодні Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Якщо вину буде доведено, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідчі ставлять під сумнів версію про самозахист Стерненка через «подальші дії» після ударів активіста.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.



