У справі Майдану оголосили підозру експрокурору



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Революція гідності

Слідство встановило, що 21 січня 2014 року посадовець погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану

Правоохоронці повідомили про підозру по справі Майдану діючому адвокату - колишньому прокурору відділу прокуратури Києва. Йому повідомили підозру за кількома статтями.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що 21 січня 2014 року він погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. Активістів потім заарештували.

Екс-прокурору інкриміновано незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчинене службовою особою, за попередньою змовою групою осіб.

А також його підозрюють в зловживанні службовим становищем; службовому підробленні, а також притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (в редакції від 02.02.2014); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

Як повідомлялось, наприкінці травня прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом колишнім працівникам полку міліції особливого призначення «Беркут». Вони підозрюються у штучному створенні доказів проти мітингувальників.

Також ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику спеціального підрозділу МВС в організації розгону протестувальників у Києві 30 листопада 2013 року.

Крім того, слідчі оголосили про підозру у використанні підроблених документів учаснику викрадення та катування учасників Евромайдана Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.